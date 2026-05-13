Bus extraurbani gratis per forze armate e Corpo forestale | dall’Ars via libera con 2,45 milioni stanziati

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato un emendamento che prevede uno stanziamento di 2,45 milioni di euro per il 2026, destinato a coprire la gratuità dei trasporti pubblici extraurbani su gomma per membri delle forze armate, delle forze di sicurezza e del Corpo forestale regionale. La decisione si applica nel prossimo anno e riguarda i servizi di trasporto su gomma che collegano le aree extraurbane.

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato un emendamento che stanzia 2,45 milioni di euro per garantire nel 2026 la gratuità dei trasporti pubblici extraurbani su gomma agli appartenenti alle forze armate, ai corpi di sicurezza e al Corpo forestale regionale.Il provvedimento è stato approvato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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