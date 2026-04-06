Grandi proteste in Germania per la nuova legge che impone agli uomini under 45 un’autorizzazione dalle forze armate prima di allontanarsi dal Paese

In Germania, sono scoppiate proteste dopo l’introduzione di una nuova legge che impone agli uomini sotto i 45 anni di ottenere un’autorizzazione dalle forze armate prima di lasciare il Paese. La norma, inserita in una serie di riforme sulla politica militare, riguarda una clausola che inizialmente era passata inosservata, ma ora ha attirato l’attenzione pubblica. La misura ha sollevato reazioni contrastanti tra i cittadini e le organizzazioni civili.

Una clausola, inizialmente passata quasi inosservata, nell’ambito di una serie di riforme radicali della politica tedesca in materia di servizio militare sta suscitando molto scalpore in Germania. È infatti emerso che la legge impone agli uomini fino a quarantacinque anni di età di ottenere l’autorizzazione dalle forze armate prima di qualsiasi soggiorno significativo all’estero, anche in tempo di pace. La normativa, entrata in vigore il 1° gennaio, mira a rafforzare le forze armate. Richiede, perciò, a tutti i diciottenni di compilare un questionario, per valutare la loro idoneità al servizio militare, ma non prevede la coscrizione obbligatoria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Grandi proteste in Germania per la nuova legge che impone agli uomini under 45 un’autorizzazione dalle forze armate prima di allontanarsi dal Paese Germania, autorizzazione per soggiorni di oltre 3 mesi all'estero. La nuova leggeIn Germania è stata introdotta la "Legge di modernizzazione del servizio militare", che introduce l'obbligo per gli uomini di età compresa fra 17 e... In Germania scatta l’obbligo di permesso per gli uomini sotto i 45 anni che lasciano il Paese: la misura per prepararsi alle emergenzeIn un’Europa che da quattro anni fa i conti con il conflitto in Ucraina, la Germania ha deciso di imprimere una svolta decisa alla propria postura... Germania, protesta contro l'approvazione della riforma della leva Argomenti più discussi: Da New York a Roma: in migliaia in piazza per la protesta 'No Kings' contro Trump; Merz riceve il presidente siriano, tra critiche e proteste. Grandi proteste in Germania per la nuova legge che impone agli uomini under 45 un’autorizzazione dalle forze armate prima di allontanarsi dal PaeseUna clausola, inizialmente passata quasi inosservata, nell’ambito di una serie di riforme radicali della ... msn.com Germania in crisi: l'Afd avanza tra delusione e protesteDopo la sconfitta in Renania Palatinato e a Monaco, l'Spd affronta un futuro incerto. L'Afd guadagna terreno riflettendo il malcontento verso il governo centrale. La disoccupazione cresce e il Made in ... msn.com La città spagnola vuole limitare gli alloggi turistici, mentre cresce la 'turistificazione' locale, in un Paese segnato da grandi proteste contro il turismo. https://l.euronews.com/WnWT facebook Le grandi conquiste dell’ «unica democrazia del Medio Oriente»… Israele introduce la pena di morte per i palestinesi, voluta dall’ultra destra di Ben Gvir e sostenuta da Netanyahu: Impiccagione e nessuna possibilità di appello L’ultima conferma di un’aparthe x.com