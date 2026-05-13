Sul set della seconda stagione di The Studio, l’attore Bryan Cranston ha raccontato di aver condiviso un momento particolare con una celebrità durante le riprese di una scena di gioco. Cranston ha descritto l’episodio come uno di quelli che difficilmente si dimenticano, anticipando che ciò che è successo sarà difficile da credere per chi guarda. La scena coinvolge un’interazione tra Cranston e la famosa artista, e si preannuncia come uno dei momenti più sorprendenti della serie.

Pare che Bryan Cranston sul set della seconda stagione di The Studio si è ritrovato faccia a faccia con Madonna per una partita di "Obbligo o Verità" che rischia di passare alla storia. o di rovinargli la carriera, come dice lui stesso. Bryan Cranston, che nella satira di Apple TV+ interpreta l'eccentrico CEO Griffin Mill, ha raccontato ad Access Hollywood di una scena girata a Venezia che lascerà tutti di sasso. Durante una sfida lanciata dalla popstar Madonna, Cranston ha dovuto fare qualcosa di talmente estremo che, a sentir lui, "o mi darà un credito infinito o distruggerà tutto quello che ho costruito". Il ritorno dei Continental Studios Le riprese in laguna non sono state una passeggiata.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bryan Cranston anticipa una scena folle con Madonna in The Studio 2: "Non crederete ai vostro occhi"

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