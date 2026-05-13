Brindisi bus sotto i sassi nel rione Paradiso | 23 atti in un anno

A Brindisi, un autobus è stato danneggiato sotto i sassi nel rione Paradiso, portando il totale a 23 atti vandalici commessi in un anno. Le autorità stanno indagando su come siano riusciti i responsabili a colpire il mezzo senza essere notati. Restano ancora da chiarire chi siano gli autori di questi episodi e le modalità con cui sono stati portati a termine gli attacchi.

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? Domande chiave Come hanno fatto i vandali a colpire il bus senza essere visti?. Chi sono i responsabili dietro i 23 attacchi avvenuti in un anno?. Quali misure prenderanno le forze dell'ordine per proteggere i passeggeri?. Come cambierà la sicurezza sulla linea che serve l'ospedale Perrino?.? In Breve Presidente Alessandra Cursi segnala 23 atti vandalici contro la Stp in un anno.. L'autista della linea 4 ha interrotto la corsa verso l'ospedale Perrino.. Il tragitto coinvolge i quartieri Sant’Elia, Commenda, Centro, Paradiso e Casale.. Polizia e carabinieri indagano sul lancio di sassi avvenuto martedì 12 maggio.. Un autobus della linea 4 della Stp è stato colpito da un lancio di pietre nel rione Paradiso di Brindisi nella serata di martedì 12 maggio, frantumando i vetri del mezzo e mettendo in pericolo i passeggeri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brindisi, bus sotto i sassi nel rione Paradiso: 23 atti in un anno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Notizie correlate Sassi da un cavalcavia nel Foggiano, camion e bus danneggiati: "Potevamo farci male"Protesta degli autotrasportatori nel Foggiano contro il ‘caro carburanti’ che nell'ultimo periodo ha subito un aumento vertiginoso, tale da mettere... Aeroporti pugliesi: oltre due milioni di passeggeri nel primo trimestre dell’anno Bari, Brindisi e FoggiaDi seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia: Anche nel primo trimestre la rete aeroportuale pugliese continua a registrare un ottimo... Argomenti più discussi: Ragazzi fumano sul bus a Brindisi, l'autista li sgrida e viene colto da un malore: nei guai anche una minore; Brindisi, STP: disordini sul bus Villa Castelli- Z.I., autista colto da malore; Brindisi, aggressioni e atti vandalici sui bus pubblici: tema sicurezza in Consiglio Comunale. Spiagge della Puglia coi mezzi pubblici (treno, autobus, ecc.)? - reddit.com reddit Brindisi, il reportage dall'aeroporto: arriva il carburante, situazione sotto controllo«Decollato». «In orario». Dopo una Pasquetta vissuta nell’incertezza di non poter far ritorno a casa, per l’assenza di carburante nello scalo brindisino, ieri ai gate dell’aeroporto di Brindisi il ... quotidianodipuglia.it