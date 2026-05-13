Si sono diffuse nuove indiscrezioni sulla vita privata del rapper ligure. Secondo alcune fonti, l'artista avrebbe stretto un legame molto stretto con una donna che in passato è stata legata all’ex marito di Chiara Ferragni. La notizia ha fatto rapidamente il giro del gossip, alimentando discussioni tra i fan e i media. Nessuna conferma ufficiale è arrivata ancora sulle circostanze di questa relazione.

Nuove indiscrezioni sulla vita privata di Bresh. Il cantante ligure sarebbe molto vicino a una ex fiamma associata a Fedez durante il matrimonio con Chiara Ferragni. Leggi anche: Bresh perché si chiama così e come è diventato famoso? Sapete che la sua fidanzata è famosissima? Il gossip torna ad accendersi attorno a Bresh, uno degli artisti più amati della nuova scena musicale italiana. Dopo mesi di indiscrezioni sulla fine della sua relazione con Elisa Maino, il cantante ligure sarebbe stato avvistato in compagnia di una nuova donna. Ebbene, si tratterebbe di una figura già molto conosciuta nel mondo della cronaca rosa. Secondo quanto riportato da alcune esperte di chiacchiere mondane, infatti, il rapper avrebbe trascorso del tempo insieme a una persona il cui nome è diventato popolare negli ultimi anni per il presunto legame con Fedez.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Bresh sta con la ex fidanzata di Fedez: scoppia il gossip, ecco di chi si tratta

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