Un difensore brasiliano ha comunicato alla società che resterà in squadra solo se il progetto sportivo punta a vincere lo scudetto. In caso contrario, ha chiarito che potrebbe lasciare il club. La richiesta arriva in un momento di discussione interna sulla strategia futura e sulle ambizioni della squadra. La società sta valutando le opzioni, considerando anche eventuali offerte di altri club. La situazione resta incerta e dipende dalle decisioni prese nelle prossime settimane.

Bernardo Silva tentato dall’offerta Juve: telefonate a CR7 e Danilo. Cosa gli hanno detto Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Chi è Isaque, il gioiello brasiliano dello Shakhtar accostato alla Juve. Tutto sul giocatore classe 2007 Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone. Ecco dove saranno nella prossima Serie C Juventus Next Gen miniera d’oro: chi sale in Prima squadra e quali saranno le sorprese della prossima stagione New Generation Zone – VIDEO di Marco Baridon Juventus Women, ufficiale il riscatto di Capeta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer pone le sue condizioni: progetto scudetto o addio alla Juventus. I dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Juventus, le condizioni Bremer e YildizYildiz e Bremer sono out, i due giocatori colonna portante della Juventus si allenano a parte per recuperare in vista del Galatasaray.

Leggi anche: Le quattro condizioni che Gasperini pone alla Roma per restare

Bremer guarda al futuro, vincere o andare viaBremer guarda al futuro e lancia un messaggio chiaro alla Juventus: il difensore brasiliano vuole vincere subito. tuttojuve.com

Perché Bremer si allena ancora a parte: le sue condizioni dopo l’infortunio a due giorni da Juve-MilanLe condizioni di Bremer in vista di Juventus-Milan. Il brasiliano è reduce da un infortunio che non gli ha permesso di scendere in campo contro il Villarreal. Nella giornata di oggi si è allenato ... fanpage.it