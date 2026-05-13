Borse in rialzo | il tech vola mentre l’Europa attende Trump e Xi

Le borse hanno aperto con rialzi, con il settore tecnologico che ha registrato le performance migliori. Gli investitori seguono con attenzione l’atteso incontro tra i rappresentanti di Stati Uniti e Cina, mentre il calo del prezzo del gas ha contribuito a sostenere le utility europee. La giornata si concentra sui movimenti dei mercati in attesa di sviluppi politici e delle variazioni nei prezzi delle materie prime.

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