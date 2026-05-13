Borse in rialzo | il tech vola mentre l’Europa attende Trump e Xi
Le borse hanno aperto con rialzi, con il settore tecnologico che ha registrato le performance migliori. Gli investitori seguono con attenzione l’atteso incontro tra i rappresentanti di Stati Uniti e Cina, mentre il calo del prezzo del gas ha contribuito a sostenere le utility europee. La giornata si concentra sui movimenti dei mercati in attesa di sviluppi politici e delle variazioni nei prezzi delle materie prime.
? Domande chiave Come influirà l'incontro Trump-Xi sulla corsa del comparto tecnologico?. Perché il calo del gas sta sostenendo le utility europee?. Quali rischi comporta la tensione in Medio Oriente per i prezzi energetici?. Cosa determinerà il futuro dei titoli del lusso rispetto all'intelligenza artificiale?.? In Breve Stoxx 600 sale dello 0,7% con il comparto tecnologico in crescita del 2,4%.. Francoforte cresce dell'1%, Londra dello 0,6% e Madrid dello 0,3%.. Prezzi gas in calo con megawattora ad Amsterdam a 46,59 euro.. Petrolio WTI scende dello 0,8% a 101,32 dollari al barile..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu
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