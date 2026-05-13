A Bolzano è stata costituita una nuova Consulta composta da rappresentanti di dodici Paesi, con l’obiettivo di promuovere il dialogo sociale. Otto membri sono stati scelti per rappresentare le diverse culture presenti in città. La Consulta avrà un ruolo nella discussione e nella gestione dei servizi comunali, coinvolgendo le comunità straniere residenti. L’istituzione mira a favorire la collaborazione tra le diverse realtà culturali presenti nel territorio.

? Punti chiave Chi sono gli otto membri che rappresenteranno le diverse culture?. Come influenzeranno queste nuove voci la gestione dei servizi comunali?. Quali saranno i primi compiti operativi assegnati ai nuovi componenti?. Perché l'amministrazione ha scelto proprio questi dodici paesi per il dialogo?.? In Breve Organismo composto da 8 membri effettivi e 8 supplenti per il territorio.. Rappresentanti provenienti da 12 Paesi tra cui Marocco, Senegal, Pakistan, Cina e Perù.. Direttore Carlo Alberto Librera ha illustrato le modalità operative e i compiti istituzionali.. Prossima seduta dedicata all'elezione del presidente e del vicepresidente della Consulta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, parte la nuova Consulta: 12 Paesi per il dialogo sociale

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