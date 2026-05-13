Bocciata la chiusura notturna del parco di via Amendola | strappate 800 firme

In una recente seduta del Consiglio Comunale, la richiesta di chiudere il parco di via Amendola durante le ore notturne è stata respinta, nonostante siano state raccolte circa 800 firme a favore. Contestualmente, nel quartiere San Leonardo, una mozione promossa dalla Lega per sollecitare l’amministrazione a mantenere le promesse fatte in passato è stata bocciata dalla maggioranza. La votazione si è svolta lunedì, senza approvazioni ufficiali di quelle iniziative.

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