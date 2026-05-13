Bocciata la chiusura notturna del parco di via Amendola | strappate 800 firme

Da parmatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una recente seduta del Consiglio Comunale, la richiesta di chiudere il parco di via Amendola durante le ore notturne è stata respinta, nonostante siano state raccolte circa 800 firme a favore. Contestualmente, nel quartiere San Leonardo, una mozione promossa dalla Lega per sollecitare l’amministrazione a mantenere le promesse fatte in passato è stata bocciata dalla maggioranza. La votazione si è svolta lunedì, senza approvazioni ufficiali di quelle iniziative.

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“Quartiere San Leonardo sempre di più dimenticato, lunedì è stata bocciata, dalla maggioranza in Consiglio Comunale, una Mozione Lega che impegnava Giunta e Sindaco a dare seguito alle promesse strappate attraverso una interrogazione del luglio scorso, che chiedeva di provvedere alla chiusura.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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