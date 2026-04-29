Bitmine Immersion Technologies BMNR annuncia che le partecipazioni in ETH raggiungono i 5,078 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e contanti ammontano a 13,3 miliardi di dollari

Bitmine Immersion Technologies ha comunicato di possedere 5,078 milioni di token ETH e di avere partecipazioni totali in criptovalute e contanti per un valore di 13,3 miliardi di dollari. La società detiene più del 4,21% dell’offerta totale di una specifica criptovaluta. La comunicazione è stata diffusa tramite un comunicato stampa, che include anche un contenuto promozionale.