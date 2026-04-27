Una consigliera ha presentato una mozione per istituire un numero telefonico comunale dedicato agli anziani soli, con l’obiettivo di semplificare le procedure e offrire assistenza più immediata. La proposta mira a creare un punto di riferimento unico, riducendo la complessità delle comunicazioni con i servizi pubblici. La proposta sarà discussa nelle prossime assemblee del consiglio comunale.

? Cosa sapere La consigliera Antonella Tancredi presenta mozione per un numero telefonico comunale per anziani.. Il progetto coordina Comune, ASP e volontariato per superare la frammentazione dei servizi.. La consigliera Antonella Tancredi ha presentato una mozione per attivare un numero telefonico comunale dedicato a chi vive la fragilità e la solitudine in età avanzata, coinvolgendo i gruppi di Fratelli d’Italia, Fanelli Sindaco, Forza Italia, Lega, Orgoglio Lucano e Potenza Civica. Il progetto nasce dall’esigenza di dare una risposta immediata a una realtà che si respira tra le strade del centro e nelle frazioni più isolate della città, dove il calo demografico e l’aumento degli anziani non sono solo statistiche, ma volti conosciuti da ogni famiglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anziani soli: nasce il numero unico per superare la burocrazia

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