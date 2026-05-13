Un giornalista ha inviato un avviso a Conte riguardo alla possibilità di proseguire con il Napoli, sottolineando che la squadra può andare avanti solo se vengono rispettate alcune condizioni. Dopo una sconfitta contro il Bologna, il cammino del Napoli si è complicato, ma non si sono verificati cambiamenti sostanziali nel percorso della squadra. L’articolo si concentra sulla posizione del club e sulle raccomandazioni del commentatore.

Il passo falso contro il Bologna ha rallentato il cammino del Napoli, ma non ha cambiato in modo sostanziale la corsa alla prossima Champions League. Gli azzurri restano vicini all’obiettivo e la trasferta di Pisa può diventare il passaggio decisivo per chiudere il discorso aritmetico. Il tema più delicato, però, arriverà subito dopo. Una volta blindato il piazzamento europeo, il club dovrà affrontare il futuro di Antonio Conte. Il rapporto con Aurelio De Laurentiis resta aperto, ma servirà un confronto chiaro sulle strategie per la prossima stagione. A fare il punto è Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: “Poi toccherà capire cosa sarà del rapporto Conte-DeLa.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Biasin avvisa Conte: Napoli avanti solo a certe condizioni

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ANTONIO CONTE DOPO PARTITA NAPOLI CAGLIARI | COPPA ITALIA

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