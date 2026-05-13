Benevento esposto LAV per la sparizione di cucciolate all’ex scuola

A Benevento, un’associazione animalista ha presentato un esposto riguardo alla scomparsa di numerose cucciolate di gatti all’interno dell’ex scuola. La segnalazione si concentra sulla sparizione improvvisa dei cuccioli, che sono avvenute senza che siano state trovate tracce evidenti di abbandono o di altri interventi visibili. La questura ha avviato un’indagine per chiarire le cause di questa scomparsa.

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