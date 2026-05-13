Benevento esposto LAV per la sparizione di cucciolate all’ex scuola
A Benevento, un’associazione animalista ha presentato un esposto riguardo alla scomparsa di numerose cucciolate di gatti all’interno dell’ex scuola. La segnalazione si concentra sulla sparizione improvvisa dei cuccioli, che sono avvenute senza che siano state trovate tracce evidenti di abbandono o di altri interventi visibili. La questura ha avviato un’indagine per chiarire le cause di questa scomparsa.
? Punti chiave Chi ha causato lo svuotamento improvviso della colonia felina?. Come sono sparite le cucciolate senza lasciare tracce?. Perché i vecchi episodi di violenza si ripetono proprio qui?. Quali indagini faranno le autorità per proteggere i gatti rimasti?.? In Breve Residenti del quartiere segnalano precedenti episodi di violenza contro la colonia felina.. Gianfelice Fusco effettua sopralluogo presso l'ex scuola Silvio Pellico per verificare i fatti.. Le autorità locali devono ora avviare indagini per ricostruire le dinamiche della sparizione.. La denuncia mira a garantire protezione costante alla fauna urbana del borgo.. A Benevento, la scomparsa di diverse cucciolate di gatti presso l’ex scuola Silvio Pellico ha spinto Gianfelice Fusco, responsabile della LAV Benevento, a presentare un esposto formale alle autorità competenti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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