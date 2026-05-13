Vittorio Brumotti ha commentato le voci riguardanti un possibile flirt con Belen Rodriguez. Le discussioni sono nate dopo alcune segnalazioni e indiscrezioni riportate da vari media. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata da parte dei protagonisti, e le speculazioni continuano a circolare senza fonti certe. La vicenda ha attirato l’attenzione di pubblico e stampa, generando numerose ipotesi e discussioni online.

Vittorio Brumotti ha parlato delle voci sul presunto flirt con Belen Rodriguez. Cos’è successo? Voci di corridoio avevano già scatenato il gossip dell’estate, ovvero un presunto flirt tra Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti. A rompere il silenzio è stato il diretto interessato. Da mesi si rincorrono voci su un presunto flirt tra Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti. Un gossip che sembrava essere l’inizio di una storia d’amore estiva, ma così non è stato. Le voci parlavano di un incontro a Sanremo e di una sintonia particolare, che ha subito acceso l’interesse. Le indiscrezioni erano esplose durante il Festival di Sanremo e si era parlato di una forte complicità, fatta di sorrisi, confidenze, vicinanza e incontri lontani dai riflettori.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Belen e Brumotti: cosa c’è davvero dietro le voci

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