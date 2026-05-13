Battaglia di Scannagallo | tre giornate di eventi nella storia della Toscana

Nell’estate del 2026, la Toscana ospiterà una serie di eventi dedicati alla Battaglia di Scannagallo, tra rievocazioni storiche, cortei in costume e accampamenti militari. Saranno ricostruiti i momenti più significativi dello scontro tra le forze rivali, con spettacoli di duelli e musiche itineranti. Le giornate saranno animate anche da esibizioni di danza e altre attività che riproporranno l’atmosfera del XVI secolo.

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Rievocazioni storiche, cortei in costume, accampamenti militari, ricostruzioni di duelli, musica itinerante ed esibizioni di danza per la Battaglia di Scannagallo 2026. L’evento è in programma da venerdì 15 a domenica 17 maggio tra Pozzo della Chiana, Foiano della Chiana e Marciano della Chiana.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scannagallo, tre giornate di storia in Toscana Notizie correlate Week end 21-22 marzo a Firenze e in Toscana: giornate FAI di primavera, spettacoli, eventiConcerto di Achille Lauro al Nelson Mandela Forum in Piazza Berlinguer, sabato 21 e domenica 22 alle 21: biglietti esauriti; attenzione: domenica 22... Temi più discussi: Battaglia di Scannagallo: tre giornate di eventi nella storia della Toscana del sedicesimo secolo; Scannagallo, tre giornate di storia in Toscana; Battaglia-Scannagallo. Eventi: Battaglia di Scannagallo, tre giornate nella storia della Toscana. La rievocazione da venerdì 15 a domenica 17 maggio, in forma diffusa, tra Foiano e Marciano della Chiana (Arezzo) x.com 2 MAGGIO 2025 Scannagallo 1554 La Battaglia che Decise il Destino dell... reddit Tre giornate nel ‘500 con la rievocazione della Battaglia di ScannagalloRievocazioni storiche, cortei in costume, accampamenti militari, ricostruzioni di duelli, musica itinerante ed esibizioni di danza per la Battaglia di Scannagallo 2026. L’evento è in programma da vene ... teletruria.it Battaglia di Scannagallo, tre giornate nella storia della ToscanaUn viaggio indietro nel tempo per rievocare episodi, usanze e tradizioni della Toscana del sedicesimo secolo. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio torna la ... gonews.it