Un video su Instagram mette in guardia sui rischi di usare contenitori di plastica per scaldare il cibo nel microonde. Secondo l'intervento, la plastica può rilasciare microplastiche durante il riscaldamento, e sono noti i potenziali effetti sulla salute. La persona nel video invita a preferire contenitori in vetro o ceramica e a evitare di usare plastica nel microonde.

Un video su Instagram che spiega il pericolo dei contenitori di plastica messi a scaldare nel microonde – anche se sono consigliati per questo uso – e il rilancio mediatico è automatico: Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie Infettive all’Università di Genova, sui social riporta al centro il tema delle microplastiche spiegando al FattoQuotidiano.it perché non è più un problema marginale. Di fatto, le microplastiche non si vedono, non si sentono, ma sono ovunque. Non solo nei contenitori di plastica o nelle bottiglie, ma dentro gli ecosistemi e quindi dentro di noi. Non minimizzare il rischio. Professor Bassetti, lei sta spingendo molto su questi temi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bassetti: “Attenzione a mettere il cibo a scaldare in microonde in contenitori di plastica, rilasciano microplastiche e sappiamo già i rischi”

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