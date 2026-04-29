Contenitori di plastica nel microonde Bassetti avverte | Rilasciano miliardi di particelle nel cibo

Un recente studio ha evidenziato che i contenitori di plastica usati nel microonde rilasciano milioni di microplastiche e miliardi di nanoparticelle per ogni centimetro quadrato di superficie. Matteo Bassetti ha commentato i risultati, sottolineando i rischi legati alla presenza di miliardi di particelle nel cibo riscaldato. Lo studio ha misurato la quantità di queste sostanze che si liberano durante il riscaldamento in contenitori di plastica.

Fino a 4,2 milioni di microplastiche e 2,1 miliardi di nanoparticelle per centimetro quadrato: il commento di Matteo Bassetti su un recente studio che misura il rilascio di particelle durante il riscaldamento al microonde in contenitori in plastica.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate "Miliardi di particelle nel cibo": l’allarme di Matteo Bassetti gela chi usa il microondeAttenzione a quel contenitore ‘comodo’ che infilate nel microonde per la pausa pranzo in ufficio o per la cena veloce a casa. Forno a microonde: il cibo e i contenitori da non mettereTutta la verità su un elettrodomestico utile, ma da usare con attenzione perchè in alcuni casi gli alimenti potrebbe diventare diventare cancerogeni... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Miliardi di particelle nel cibo: l’allarme di Matteo Bassetti gela chi usa il microonde; Littering in Italia: otto miliardi di contenitori sfuggono al riciclo; Nuovo servizio di raccolta rifiuti; Giornata della Terra, la campagna A Buon Rendere chiede una soluzione strutturale per i rifiuti di bevande. Contenitori di plastica nel microonde, Bassetti avverte: Rilasciano miliardi di particelle nel ciboFino a 4,2 milioni di microplastiche e 2,1 miliardi di nanoparticelle per centimetro quadrato: il commento di Matteo Bassetti su un recente studio che ... fanpage.it Miliardi di particelle nel cibo: l’allarme di Matteo Bassetti gela chi usa il microondeIl direttore di Malattie Infettive del San Martino di Genova mette in guardia sull'utilizzo di contenitori di plastica per scaldare il cibo ... genovatoday.it Capistrello, contenitori per abiti usati trasformati in discariche: la denuncia di un cittadino https://www.terremarsicane.it/capistrello-contenitori-per-abiti-usati-trasformati-in-discariche-la-denuncia-di-un-cittadino/ #Attualità #Capistrello #Ultimora - facebook.com facebook