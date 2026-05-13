Basket Serie C La Galvi cade a Cermenate Al PalaFarè per la riscossa

Nel primo turno dei playoff di Serie C, la squadra di basket di Lissone ha perso la partita contro Cermenate al PalaFarè. Questa è stata la prima sconfitta nei playoff per la squadra di Lissone. La gara si è disputata ieri pomeriggio e si è conclusa con il risultato sfavorevole per la formazione ospite. La partita ha visto i giocatori di entrambe le squadre impegnati in un confronto serrato.

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La prima sconfitta nei playoff della Galvi Lissone arriva in gara-1 di finale a Cermenate contro la Professional Link che stasera, in caso di vittoria in gara-2 al PalaFarè (palla a due ore 21), staccherebbe il biglietto per lo spareggio-promozione eliminando la squadra di Galli che però, di fronte al proprio pubblico, in questa post-season ha sempre sciorinato grandi prestazioni battendo Cerro e Varese Academy. E servirà ripetersi per affossare il quintetto comasco che a Lissone in stagione regolare è già caduto nel girone di ritorno. Vittoria meritata però in gara-1 visto che Cermenate comanda dall’inizio alla fine piazzando un primo allungo dopo otto minuti di gioco (20-9).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Serie C. La Galvi cade a Cermenate. Al PalaFarè per la riscossa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Basket Serie C, Lissone ci prova. Finale playoff, è tutto pronto. La Galvi nella tana di CermenateDopo Cerro Maggiore ai quarti e Varese Academy in semifinale (entrambe eliminate in due partite senza ricorrere alla gara 3), la Galvi Lissone inizia... Basket Serie C. La Galvi chiude male. Dopo Varese c’è CerroLa Galvi Lissone chiude la stagione regolare al quinto posto in virtù della rocambolesca sconfitta nella tana della capolista Varese Academy. Temi più discussi: Basket, serie C: Ospitaletto vola in finale play off; Basket Serie C, Lissone ci prova. Finale playoff, è tutto pronto. La Galvi nella tana di Cermenate; Basket, Serie C Unica: i coach di Perugia e Terni in coro: Finale dura e tutta da vivere -; Basket, serie C: la Nova lotta ma cede garauno a Trapani. Mercoledi ritorno per allungare la serie play-off. #Livorno #news #notizie #sport #basket #SerieC #playoffs #USLivornoBasket @MassimoLandi7 Basket, playoffs di C: l'US Livorno perde gara 1 dopo due supplementari x.com Pensando a Basketball su perché Jokic è in effetti un buon difensore reddit Basket, Serie C: la Nova Basket lotta, ma perde in Gara-1 dei playoff contro la Virtus TrapaniSi apre con una sconfitta la serie playoff nel Campionato di Serie C per la Nova Basket, che cade in Gara-1 sul campo della Virtus Trapani con il punteggio di 72-64. Una partita intensa, fisica, vera, ... 98zero.com Anche la seconda squadra viene retrocessaPlayout fatali anche alla squadra di Serie C femminile della Rhodigium Basket, che non riesce ad evitare la retrocessione. Questo l’esito dello spareggio tra Apigi Mirano e Rhodigium Basket, con le ve ... polesine24.it