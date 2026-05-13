In Basilicata, il percorso verso la transizione energetica si intreccia con le nuove sfide sociali che coinvolgono il territorio. La regione sta affrontando cambiamenti legati al settore energetico, mentre si confronta con questioni di natura sociale e strutturale. La trasformazione in atto mira a trovare un equilibrio tra le esigenze di sviluppo e le fragilità già presenti, senza perdere di vista il patrimonio locale.

Il destino di un territorio non si misura soltanto dalla persistenza delle sue tradizioni, ma dalla capacità di trasformare le proprie fragilità strutturali in leve di un progresso consapevole e duraturo. In un’epoca segnata da mutamenti globali che impongono nuovi paradigmi di sopravvivenza, la sfida per le regioni che vivono il delicato equilibrio tra isolamento geografico e potenziale inespresso è diventata cruciale. Non si tratta più di gestire l’inerzia del passato, bensì di governare le tensioni tra la necessità di modernizzazione e il dovere di preservare l’identità di una terra che cerca il proprio posto nel nuovo ordine economico. Questa metamorfosi richiede una visione corale che sappia intrecciare la sostenibilità delle risorse naturali con la resilienza dei servizi essenziali per la cittadinanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: tra transizione energetica e nuove sfide sociali

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