Bancarelle del mercato tutto pronto per il ritorno di tre appuntamenti | la mappa

Venerdì 15 si apre ufficialmente la stagione estiva 2026 dei mercati ai Lidi di Comacchio, con la ripresa delle bancarelle a Lido di Pomposa. L’evento segna il ritorno delle tradizionali bancarelle nel quartiere e dà il via a tre appuntamenti previsti questa estate. La riapertura coincide con l’allestimento delle bancarelle che si svolgeranno nelle prossime settimane lungo le vie del mercato locale.

Nella mattinata di venerdì 15 riparte ufficialmente la stagione estiva 2026 dei mercati ai Lidi di Comacchio con quello a Lido di Pomposa.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLunedì 18 ritorna poi l'appuntamento a Lido di Spina e successivamente martedì 19 a Lido degli Scacchi. Ricordiamo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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