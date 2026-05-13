Auto si schianta contro il muro di un' abitazione e lo distrugge
Un’auto ha tamponato e distrutto il muro di cinta di un’abitazione in via Santi Cosma e Damiano a San Nicola la Strada. L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 24, con una Jeep Renegade condotta da un uomo che ha perso il controllo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le cause dello schianto.
Si schianta contro il muro di cinta di un’abitazione e lo distrugge. E’ quanto accaduto in via Santi Cosma e Damiano a San Nicola la Strada dove all’altezza del civico 24 una Jeep Renegade condotta da un uomo finita contro il muro di cinta dell’abitazione. L’urto è stato violentissimo tanto da.🔗 Leggi su Casertanews.it
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