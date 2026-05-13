Auto si schianta contro il muro di un' abitazione e lo distrugge

Un’auto ha tamponato e distrutto il muro di cinta di un’abitazione in via Santi Cosma e Damiano a San Nicola la Strada. L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 24, con una Jeep Renegade condotta da un uomo che ha perso il controllo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le cause dello schianto.

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