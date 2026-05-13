Nella zona di Forte dei Marmi, due donne sono state sorprese da un assalto in una villa, mentre si trovavano all’interno. I malviventi sono riusciti a portare via un bottino di circa tre milioni di euro. Le vittime, madre e figlie, hanno vissuto attimi di panico durante l’irruzione degli uomini armati. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare i responsabili.

FORTE DE MARMI (Lucca) Ancora l’ennesimo colpo in villa a Forte dei Marmi con momenti di paura vera da parte delle due vittime, madre e figlie che si sono trovate a vivere improvvisamente un incubo. Pistole puntate alla tempia e un bottino da 3 milioni di euro. E’ stato un vero incubo quello vissuto da due donne - madre e figlia rispettivamente di 80 e 50 anni - tenute in ostaggio da quattro banditi armati che hanno fatto irruzione nella loro villa. L’episodio, l’ennesimo nel giro di poche settimane, è accaduto in via Agnelli. Intorno alle 23.30 di lunedì, la madre è uscita di casa per prendere alcune casse d’acqua sistemate nel loggiato esterno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assalto in una villa del Forte: colpo da tre milioni di euro

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ASSALTO A FURGONE PORTAVALORI SULLA LECCE-BRINDISI #news #shorts

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