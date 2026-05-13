Asili nido | dopo l' esposto della Cgil Fp Censi chiarisce | Nessuna ingerenza

Dopo che la Cgil Fp ha presentato un esposto riguardo a un intervento dell’assessora all’Istruzione del Comune di Latina in merito a un’assemblea dei lavoratori della cooperativa Gialla, gestore degli asili nido nella città, è intervenuto il responsabile comunale. Censi ha precisato che non c’è stata alcuna ingerenza da parte dell’amministrazione nell’iniziativa sindacale e ha chiarito la posizione dell’ente rispetto alla vicenda.

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