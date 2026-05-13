Asili nido | dopo l' esposto della Cgil Fp Censi chiarisce | Nessuna ingerenza
Dopo che la Cgil Fp ha presentato un esposto riguardo a un intervento dell’assessora all’Istruzione del Comune di Latina in merito a un’assemblea dei lavoratori della cooperativa Gialla, gestore degli asili nido nella città, è intervenuto il responsabile comunale. Censi ha precisato che non c’è stata alcuna ingerenza da parte dell’amministrazione nell’iniziativa sindacale e ha chiarito la posizione dell’ente rispetto alla vicenda.
Dopo la decisione della Cgil Fp di presentare un esposto sull'intervento dell'assessora all'Istruzione del Comune di Latina, Federica Censi, in merito alla assemblea convocata per domani dal sindacato per i lavoratori della cooperativa Gialla che gestisce il servizio di asili nido a Latina, è la.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Notizie correlate
Asili nido e infanzia, la Cgil Fp presenta un esposto contro l'assessora CensiLa Cgil Fp Frosinone Latina ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Latina nei confronti dell’assessore alla Pubblica istruzione...
Caos asili nido: la Cgil Fp chiede convocazione di un tavolo urgenteSi è svolta ieri l'assemblea dei lavoratori della Cooperativa Gialla dopo il mancato pagamento degli stipendi.
Temi più discussi: Iscrizioni nido e centri per l’infanzia comunali: graduatoria provvisoria 2026/2027; Asili nido -Chiuse le iscrizioni per l’anno educativo 2026/2027; Open Day Asili nido: appuntamento il 16 maggio 2026 all'EXMA; Asili nido comunali: 266 posti disponibili, al via le iscrizioni. Quando e come presentare la domanda.
Sabato 16 alle 10 all'EXMA appuntamento con l'edizione 2026 dell'Open Day Asili nido. x.com
Pubblicato il calendario scolastico degli Asili Nido comunali per l’anno educativo 2026/2027 Il Comune di Latina informa le famiglie che è disponibile il calendario delle attività educative dei nidi comunali per il prossimo anno educativo. ? Un utile riferim facebook
AmiciDellaPediatria ETS ODV (@amicidellapediatria) threads
Asili nido: dopo l'esposto della Cgil Fp, Censi chiarisce: Nessuna ingerenzaDopo la decisione della Cgil Fp di presentare un esposto sull'intervento dell'assessora all'Istruzione del Comune di Latina, Federica Censi, in merito alla assemblea convocata per domani dal sindacato ... latinatoday.it
Asili nido e infanzia, la Cgil Fp presenta un esposto contro l'assessora CensiL'assessore è intervenuta impropriamente sulle modalità di svolgimento dell’assemblea convocata per il 14 maggio ... latinatoday.it