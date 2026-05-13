Ascolti TV | Martedì 12 Maggio 2026

Ieri sera, martedì 12 maggio 2026, su Rai1 è andato in onda il episodio “Il gioco delle tre carte” della serie Il Commissario Montalbano in replica. La trasmissione ha attirato l’attenzione degli spettatori, che hanno seguito la programmazione serale della rete pubblica. Non sono stati segnalati eventi particolari o variazioni rispetto alla normale programmazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nella serata di ieri, martedì 12 maggio 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “Il gioco delle tre carte” interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 la prima semifinale dell’ Eurovision Song Contest intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene.000 spettatori (%).🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 12 Maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Sinners Music Podcast 24 (The Michael Jackson Movie) Notizie correlate Ascolti TV Martedì 12 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 12 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ascolti tv martedì 12 maggio: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv martedì 12 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì... Temi più discussi: Ascolti tv ieri martedì 5 maggio chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve Crime; Stasera in TV: Film da vedere Martedì 12 Maggio, in prima serata; Ascolti Tv ieri (5 maggio): Montalbano da urlo in replica, il Grande Fratello VIP respira, Fagnani cala; Ascolti tv 11 maggio: chi ha vinto la sfida tra Alberto Angela e I Cesaroni? Scotti batte De Martino. Grande Fratello Vip 2026, anticipazioni puntata martedì 12 maggio: chi sarà il terzo finalista #gfvip #ascoltitv #GFVIP x.com Discussione Quotidiana - 12 Maggio 2026 reddit Ascolti TV martedì 12 maggio, sfida tra Montalbano, Grande Fratello Vip ed Eurovision Song ContestMartedì 12 maggio 2026, la prima serata ha visto sfidarsi Il Commissario Montalbano su Rai1, Grande Fratello Vip su Canale5 e Eurovision Song Contest ... fanpage.it Ascolti tv 12 maggio 2026: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelAscolti tv 12 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. Il Commissario Montalbano contro Grande Fratello Vip. Chi ha vinto? superguidatv.it