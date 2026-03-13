ascolti tv i dati del 12 marzo 2026

Nella serata di ieri, giovedì 12 marzo 2026, su Rai1, la quindicesima stagione di Don Matteo ha registrato un ascolto di 3.465 milioni di spettatori. La fiction, che va in onda su Rai1, si conferma tra i programmi più seguiti della serata. I dati sugli ascolti tv del giorno mostrano come questa produzione mantenga un buon livello di audience.

Nella serata di ieri, giovedì 12 marzo 2026, su Rai1 Don Matteo 15 porta a casa 3.465.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit ottiene 1.987.000 spettatori con uno share del 14.1%. In onda su Rai2 Ore 14 Sera si ferma a 672.000 spettatori pari al 5%. Su Italia1 Mission: Impossible – Dead Reckoning non va oltre 809.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.050.000 spettatori (6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 885.000 spettatori (7.1%). Su La7 Piazzapulita registra 982.000 spettatori e il 7.5% di share.

