ASCOLTI TV 12 MAGGIO 2026 | GFVIP 18,1% MONTALBANO 16,9% EUROVISION 10,1% SINNER SU TV8 6,8%
Martedì 11 maggio 2026, i programmi più seguiti in prima serata hanno registrato percentuali di ascolto diverse: il Grande Fratello Vip ha ottenuto l’18,1%, seguito da una replica de Il Commissario Montalbano con il 16,9%, la semifinale dell’Eurovision Song Contest con il 10,1% e Sinner su Tv8 con il 6,8%. Questi dati rappresentano le preferenze del pubblico televisivo durante la serata.
ASCOLTI TV 12 MAGGIO 2026 • MARTED Ì •. Gli ascolti tv di martedì 11 maggio 2026 con una nuova replica de Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Jannik Sinner su Tv8 e la prima semifinale dell’ESC. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – 2871 36.47 PT – 7400 37.73 M E D I A S E T 24H – 3060 38.87 PT – 7438 37.92 UnoMattina News – 220 11.29 + 605 15.44 Tg1 – 993 21.01 UnoMattina – 797 18.39 Storie Italiane – 843 19.80 Storie Italiane – 1051 19.78 É Sempre Mezzogiorno! – 1532 16.54 Tg1 – 3055 25.85 Tg1 Economia – 2218 19.55 La Volta Buona – 1580 15.21 La Volta Buona – 1419 15.75 Tg1 – 1249 14.16 Il Paradiso delle Signore – 1448 16.97 Pres.🔗 Leggi su Bubinoblog
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Importante l’impatto sulla prima serata del #concertone del #PrimoMaggio per la Festa del Lavoro trasmesso in diretta da Piazza San Giovanni di Roma su Rai 3 che, dalle 21.52 alle 24.24, ottiene 1 milione 713 mila spettatori e il 12,8% di share. #AscoltiTv #1 x.com
Discussione Quotidiana - 12 Maggio 2026 reddit
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