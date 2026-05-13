Arriva il giardino immersivo in Piazza Grande

Da modenatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 13 al 20 maggio, Piazza Grande a Modena ospiterà un nuovo allestimento chiamato Giardino della Salute e del Benessere. L'installazione, situata nel cuore della città, trasformerà temporaneamente lo spazio pubblico in un ambiente immersivo dedicato al rapporto tra natura, ambiente urbano e salute. L’iniziativa prevede l’allestimento di elementi che favoriscono un’esperienza sensoriale e coinvolgente per i visitatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dal 13 al 20 maggio, nel cuore di Modena, Piazza Grande si trasforma in uno spazio inedito: il Giardino della Salute e del Benessere, un’installazione immersiva che mette al centro illegame tra natura, ambiente urbano e benessere della persona. Un luogo da attraversare e da vivere, dove il verde.🔗 Leggi su Modenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Alla Casina Vanvitelliana arriva “Il Giardino Infestato”: spettacolo immersivo tra misteri, leggende e spiritiIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Leggi anche: Il Diavolo Veste Prada 2 arriva a Milano: Rinascente diventa un set immersivo

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web