Arriva il giardino immersivo in Piazza Grande

Dal 13 al 20 maggio, Piazza Grande a Modena ospiterà un nuovo allestimento chiamato Giardino della Salute e del Benessere. L'installazione, situata nel cuore della città, trasformerà temporaneamente lo spazio pubblico in un ambiente immersivo dedicato al rapporto tra natura, ambiente urbano e salute. L’iniziativa prevede l’allestimento di elementi che favoriscono un’esperienza sensoriale e coinvolgente per i visitatori.

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