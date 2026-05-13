Arriva il giardino immersivo in Piazza Grande
Dal 13 al 20 maggio, Piazza Grande a Modena ospiterà un nuovo allestimento chiamato Giardino della Salute e del Benessere. L'installazione, situata nel cuore della città, trasformerà temporaneamente lo spazio pubblico in un ambiente immersivo dedicato al rapporto tra natura, ambiente urbano e salute. L’iniziativa prevede l’allestimento di elementi che favoriscono un’esperienza sensoriale e coinvolgente per i visitatori.
Dal 13 al 20 maggio, nel cuore di Modena, Piazza Grande si trasforma in uno spazio inedito: il Giardino della Salute e del Benessere, un’installazione immersiva che mette al centro illegame tra natura, ambiente urbano e benessere della persona. Un luogo da attraversare e da vivere, dove il verde.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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