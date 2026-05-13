Arriva il Costone Siena B-Chem Virtus all’assalto
Alle 21 di questa sera, la B-Chem Virtus scenderà in campo per gara 1 dei quarti di finale dei playoff di B Interregionale contro il Costone Siena. La squadra toscana ha superato Bisceglie nel turno precedente, mentre i civitanovesi hanno eliminato La Spezia. La partita segna l’inizio di una fase importante della competizione, con le due squadre pronte a darsi battaglia sul parquet.
Senza un attimo di respiro, alle 21 di oggi la B-Chem Virtus scenderà in campo per gara1 dei quarti playoff di B Interregionale e affronterà il Costone Siena che ha superato Bisceglie mentre i civitanovesi hanno eliminato La Spezia nel turno precedente. "Ci attende - osserva Massimiliano Domizioli, coach della B-Chem Virtus - una squadra con ambizione formata da un gruppo che vanta esperienze in B e in A, insomma una realtà costruita per fare il meglio possibile dove annovera elementi di valore come Masciarelli e Nasello, ma soprattutto ha un roster di valore e profondo". A inizio stagione la società civitanovese ha chiesto una salvezza tranquilla, la squadra ha centrato i playoff e potrebbe subentrare un po’ di appagamento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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