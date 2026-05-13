Apertura straordinaria degli Uffici anagrafe per il rilascio della carta d' identità elettronica

Sabato 23 maggio, gli Uffici anagrafe del Comune di Pisa saranno aperti dalle 8.30 alle 18.30 in modo straordinario. Questa apertura riguarda il rilascio della carta d’identità elettronica, sostituendo quella cartacea. L’operazione si inserisce in una giornata dedicata alla consegna e al rinnovo della nuova tessera, che sarà disponibile presso gli uffici comunali durante l’orario indicato.

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Sabato 23 maggio, dalle ore 8.30 alle 18.30, è in programma una nuova apertura straordinaria degli Uffici anagrafe del Comune di Pisa, finalizzata alla sostituzione della carta d’identità cartacea con la carta d’identità elettronica (CIE). Per l’intera giornata saranno aperte la sede Anagrafe.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video #Servizi comunali, sabato 18 aprile apertura straordinaria dell’Ufficio anagrafe alla Sesta Porta Notizie correlate Apertura straordinaria dell'Ufficio Anagrafe: "Un servizio per agevolare il rilascio della carta d’identità elettronica”Un servizio utile in vista del termine di validità della carta d'identità cartacea. Temi più discussi: Nuova apertura straordinaria (con prenotazione obbligatoria) sabato 9 maggio degli Uffici Anagrafe di Comune e Circoscrizioni per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica; Apertura straordinaria degli Uffici anagrafe per il rilascio della carta d'identità elettronica; Rilascio CIE. Apertura straordinaria sportello mese di giugno; Rinnovo Carta Identità Elettronica: apertura straordinaria degli uffici preposti. Notizie e opportunità dagli uffici esteri ICE Agenzia Questa settimana la rete degli uffici esteri ICE Agenzia segnala nuovi aggiornamenti dai mercati internazionali: iniziative strategiche per il Prosecco DOC in Giappone, opportunità per progetti industriali in P x.com CARTA IDENTITA' FOGGIA Foggia, apertura straordinaria degli uffici Anagrafe per la Carta d’Identità ElettronicaDal 3 agosto prossimo il documento cartaceo non sarà più valido indipendentemente dalla data riportata sulla carta ... statoquotidiano.it Open Day per la Cie sabato 16 e domenica 17 maggio: aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi V, X, XI e XIIGli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (Cie) continuano nel fine settimana di sabato 16 e domenica 17 maggio, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi V, X, ... terzobinario.it