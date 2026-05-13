Apertura straordinaria degli Uffici anagrafe per il rilascio della carta d' identità elettronica

Da pisatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio, gli Uffici anagrafe del Comune di Pisa saranno aperti dalle 8.30 alle 18.30 in modo straordinario. Questa apertura riguarda il rilascio della carta d’identità elettronica, sostituendo quella cartacea. L’operazione si inserisce in una giornata dedicata alla consegna e al rinnovo della nuova tessera, che sarà disponibile presso gli uffici comunali durante l’orario indicato.

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Sabato 23 maggio, dalle ore 8.30 alle 18.30, è in programma una nuova apertura straordinaria degli Uffici anagrafe del Comune di Pisa, finalizzata alla sostituzione della carta d’identità cartacea con la carta d’identità elettronica (CIE). Per l’intera giornata saranno aperte la sede Anagrafe.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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