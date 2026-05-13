anche uncem marche si unisce alla protesta dei comuni montani

Anche Uncem Marche parteciperà questa mattina a Roma alla protesta dei sindaci delle aree montane delle Marche. La manifestazione si svolge in piazza e coinvolge i rappresentanti di alcuni Comuni che contestano l’esclusione di 29 enti locali dalla Legge sulla Montagna. La presenza di Uncem Marche si aggiunge alle altre delegazioni che si sono radunate per esprimere il loro disappunto in merito a questa decisione.

Ci sarà anche Uncem Marche questa mattina in piazza a Roma a fianco dei sindaci marchigiani che manifestano contro l’esclusione di 29 comuni dalla Legge sulla Montagna. La mobilitazione nazionale è organizzata dal sindaco di Urbino Maurizio Gambini. Al centro della protesta vi è la richiesta di una revisione dei criteri introdotti dalla legge che ha ridefinito la geografia dei Comuni montani italiani. Nella nostra provincia sono stati esclusi Urbino, Sassocorvaro Auditore, Fermignano, Petriano, Montecalvo in Foglia e Isola del Piano, oltre a quelli non appartenenti alle unioni montane come Colli al Metauro, Fratte Rosa, Mondavio, Montefelcino, San Lorenzo in Campo, Sant’Ippolito, Terre Roveresche, Vallefoglia e Fossombrone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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