Ammaniti | Venni bocciato… e fu un’adolescenza più divertente e sui libri | La lettura è un fatto individuale spiegata dai prof perde il suo fascino

Da orizzontescuola.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione televisiva andata in onda su La7, uno scrittore ha parlato di come sia stato bocciato a scuola e di come questa esperienza abbia reso più divertente il suo periodo adolescenziale. Ha anche commentato sul rapporto con la lettura, affermando che si tratta di una cosa molto personale e che, secondo lui, i professori spesso ne riducono il valore spiegandola troppo.

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Niccolò Ammaniti, ospite della trasmissione televisiva "In altre parole" in onda su La7, ha condiviso ricordi intimi legati alla propria giovinezza. L'articolo Ammaniti: “Venni bocciato. e fu un’adolescenza più divertente”, e sui libri: “La lettura è un fatto individuale, spiegata dai prof perde il suo fascino”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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