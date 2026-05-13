Ammaniti | Venni bocciato… e fu un’adolescenza più divertente e sui libri | La lettura è un fatto individuale spiegata dai prof perde il suo fascino
Durante la trasmissione televisiva andata in onda su La7, uno scrittore ha parlato di come sia stato bocciato a scuola e di come questa esperienza abbia reso più divertente il suo periodo adolescenziale. Ha anche commentato sul rapporto con la lettura, affermando che si tratta di una cosa molto personale e che, secondo lui, i professori spesso ne riducono il valore spiegandola troppo.
Niccolò Ammaniti, ospite della trasmissione televisiva "In altre parole" in onda su La7, ha condiviso ricordi intimi legati alla propria giovinezza. L'articolo Ammaniti: “Venni bocciato. e fu un’adolescenza più divertente”, e sui libri: “La lettura è un fatto individuale, spiegata dai prof perde il suo fascino”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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