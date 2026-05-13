Ammaniti | Venni bocciato… e fu un’adolescenza più divertente e sui libri | La lettura è un fatto individuale spiegata dai prof perde il suo fascino

Durante la trasmissione televisiva andata in onda su La7, uno scrittore ha parlato di come sia stato bocciato a scuola e di come questa esperienza abbia reso più divertente il suo periodo adolescenziale. Ha anche commentato sul rapporto con la lettura, affermando che si tratta di una cosa molto personale e che, secondo lui, i professori spesso ne riducono il valore spiegandola troppo.

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