America’s Cup a Napoli | via l’Ires e l’Irap per le imprese del 2026

A Napoli, sono state annunciate misure fiscali per le imprese coinvolte nell’organizzazione dell’America’s Cup nel 2026. In particolare, sono previste esenzioni dall’IRES e dall’IRAP per le aziende che parteciperanno all’evento. Restano da chiarire quali imprese potranno beneficiare di questi benefici e come i lavoratori stranieri potranno ottenere riduzioni fiscali sui loro redditi. Le decisioni sono state comunicate nelle ultime settimane e sono ancora in fase di definizione.

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? Domande chiave Chi potrà beneficiare concretamente dell'esenzione fiscale per le nuove imprese?. Come potranno i lavoratori stranieri ottenere i tagli alle tasse?. Quali sono i rischi contabili per le società che gestiranno l'evento?. Perché la separazione delle attività è fondamentale per non perdere i benefici?.? In Breve Emendamento proposto da Faust Orsomarso approvato in commissione Finanze del Senato.. Esenzione fiscale valida per tutto il periodo tra 1° gennaio 2026 e 31 dicembre 2027.. Tagli fiscali per lavoratori non residenti che operano in Italia per due anni.. Votazione prevista in Aula di Palazzo Madama nella giornata di giovedì 14 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - America’s Cup a Napoli: via l’Ires e l’Irap per le imprese del 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Imprese: bonus assunzioni e sconti IRES, ecco le novità 2026? Cosa sapere Nuove agevolazioni fiscali e contributive per imprese e assunzioni entro il 31 dicembre 2026. Istat, con le novità fiscali del 2025 l'Ires per le imprese cala del 3,3%Le principali novità fiscali per le società di capitali del 2025 hanno portato a una riduzione del prelievo sui redditi delle società (Ires) del 3,3%... Temi più discussi: America’s Cup, in autunno la regata preliminare 2026 di Napoli; America’s Cup verso il debutto a Cagliari, poi le regate preliminari a Napoli. Ma c’è lo slittamento…; SKY ITALIA TRASMETTERÀ IN ITALIA LA LOUIS VUITTON 38ª AMERICA’S CUP; America's Cup Napoli 2027, diritti tv a Sky a partire dalle regate preliminari di questo fine settimana. Sky si assicura i diritti dell’America’s Cup 2027 La 38° edizione del torneo di vela più famoso al mondo di scena in Italia. La pay TV garantirà tutte le fasi, dalle regate preliminari al grande match di Napoli #AmericasCup x.com America's Cup a Napoli, Sky acquisisce i diritti di trasmissioneSky ha acquisito i diritti di trasmissione della 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup. In attesa del via alla Road to Naples nel 2027, con la prima ... ilmattino.it America's Cup Napoli 2027, diritti tv a Sky a partire dalle regate preliminari di questo fine settimanaSky acquisisce i diritti della 38ª Louis Vuitton America's Cup: dal 21 maggio le regate preliminari a Cagliari (c'è anche Luna Rossa), poi la finale a Napoli nel luglio 2027 e tutte le competizioni in ... corriere.it