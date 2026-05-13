America’s Cup a Napoli | via l’Ires e l’Irap per le imprese del 2026

Da ameve.eu 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, sono state annunciate misure fiscali per le imprese coinvolte nell’organizzazione dell’America’s Cup nel 2026. In particolare, sono previste esenzioni dall’IRES e dall’IRAP per le aziende che parteciperanno all’evento. Restano da chiarire quali imprese potranno beneficiare di questi benefici e come i lavoratori stranieri potranno ottenere riduzioni fiscali sui loro redditi. Le decisioni sono state comunicate nelle ultime settimane e sono ancora in fase di definizione.

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? Domande chiave Chi potrà beneficiare concretamente dell'esenzione fiscale per le nuove imprese?. Come potranno i lavoratori stranieri ottenere i tagli alle tasse?. Quali sono i rischi contabili per le società che gestiranno l'evento?. Perché la separazione delle attività è fondamentale per non perdere i benefici?.? In Breve Emendamento proposto da Faust Orsomarso approvato in commissione Finanze del Senato.. Esenzione fiscale valida per tutto il periodo tra 1° gennaio 2026 e 31 dicembre 2027.. Tagli fiscali per lavoratori non residenti che operano in Italia per due anni.. Votazione prevista in Aula di Palazzo Madama nella giornata di giovedì 14 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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