Imprese | bonus assunzioni e sconti IRES ecco le novità 2026

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da ora e fino alla fine del 2026, le imprese possono usufruire di nuove agevolazioni fiscali e contributive per le assunzioni. Le misure prevedono bonus specifici e sconti sull’IRES, con l’obiettivo di incentivare l’occupazione e sostenere le aziende nel periodo successivo. Le novità riguardano tutte le imprese che intendono assumere entro il 31 dicembre 2026.

? Cosa sapere Nuove agevolazioni fiscali e contributive per imprese e assunzioni entro il 31 dicembre 2026.. Riduzione aliquota IRES al 20% per società con nuovi contratti stabili e investimenti.. Entro il 31 dicembre 2026 le imprese italiane possono accedere a un ventaglio di agevolazioni fiscali e contributive che spaziano dalla deduzione occupazionale al sostegno per l’avvio di startup tecnologiche nel Mezzogiorno. La Legge di Bilancio ha stabilito i parametri tecnici per diverse misure, confermando proroghe esistenti e introducendo nuovi meccanismi di compensazione fiscale o erogazione diretta tramite l’INPS. L’impatto delle misure occupazionali sul bilancio delle aziende.🔗 Leggi su Ameve.eu

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