Imprese | bonus assunzioni e sconti IRES ecco le novità 2026

A partire da ora e fino alla fine del 2026, le imprese possono usufruire di nuove agevolazioni fiscali e contributive per le assunzioni. Le misure prevedono bonus specifici e sconti sull’IRES, con l’obiettivo di incentivare l’occupazione e sostenere le aziende nel periodo successivo. Le novità riguardano tutte le imprese che intendono assumere entro il 31 dicembre 2026.

? Cosa sapere Nuove agevolazioni fiscali e contributive per imprese e assunzioni entro il 31 dicembre 2026.. Riduzione aliquota IRES al 20% per società con nuovi contratti stabili e investimenti.. Entro il 31 dicembre 2026 le imprese italiane possono accedere a un ventaglio di agevolazioni fiscali e contributive che spaziano dalla deduzione occupazionale al sostegno per l’avvio di startup tecnologiche nel Mezzogiorno. La Legge di Bilancio ha stabilito i parametri tecnici per diverse misure, confermando proroghe esistenti e introducendo nuovi meccanismi di compensazione fiscale o erogazione diretta tramite l’INPS. L’impatto delle misure occupazionali sul bilancio delle aziende.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imprese: bonus assunzioni e sconti IRES, ecco le novità 2026 Notizie correlate Istat, con novità fiscali del 2025 l'Ires per le imprese cala del 3,3%Le principali novità fiscali per le società di capitali del 2025 hanno portato a una riduzione del prelievo sui redditi delle società (Ires) del 3,3%... Istat, con le novità fiscali del 2025 l'Ires per le imprese cala del 3,3%Le principali novità fiscali per le società di capitali del 2025 hanno portato a una riduzione del prelievo sui redditi delle società (Ires) del 3,3%... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sicilia, incentivi imprese 2026: 200 mln per assunzioni e investimenti; Bonus Giovani, Donne, ZES: cosa cambia dal 30 aprile; Dagli stipendi ai bonus assunzioni, possibili misure del decreto Primo Maggio sul lavoro; Decreto Primo Maggio: bonus assunzioni e salario giusto. Decreto 1° Maggio, cosa prepara il governo per lavoratori e impreseIn arrivo novita su bonus assunzioni delega alle parti sociali per la contrattazione anti dumping, proroga degli incentivi fiscali su premi produttività e aumenti.. fiscoetasse.com Bonus assunzione verso la proroga ma mancano ancora le istruzioniIl nuovo decreto primo maggio dovrebbe prorogare i bonus assunzione per giovani e nella Zes in scadenza a fine aprile. Per mettere in pratica le due agevolazioni però mancano ancora le istruzioni INPS ... msn.com Coinvolte 27 piccole e medie imprese sarde #Economia - facebook.com facebook Oggi, per la millesima volta, l'associazione delle imprese assicuratrici propone l'estensione ai proprietari di casa dell'obbligo di assicurazione contro le calamità naturali. Nel frattempo, nonostante l'obbligo in vigore per le imprese, solo il 15% ha adempiuto. Ch x.com