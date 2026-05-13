Ambiente mobilità lavoro I pilastri di ’Imola in transizione’

Da ilrestodelcarlino.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Imola, si sta sviluppando un progetto che coinvolge diversi aspetti della vita cittadina, tra cui la mobilità sostenibile, la tutela dei servizi pubblici e il diritto alla casa. Il piano include anche iniziative di welfare territoriale e interventi di rigenerazione urbana. Questi temi sono al centro di un percorso di trasformazione che mira a migliorare le condizioni di vita e a promuovere un modello di sviluppo più sostenibile.

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Dalla mobilità sostenibile alla difesa dei servizi pubblici, passando per diritto alla casa, welfare territoriale e rigenerazione urbana. Michele Ferrari, candidato sindaco della lista ‘Imola in transizione – Partito della Rifondazione comunista’, presenta un programma elettorale fortemente orientato ai temi sociali e ambientali in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tra le priorità indicate da Ferrari c’è la mobilità urbana: "Serve una rete integrata di bus, bici e ‘zone 30’ per muoversi meglio, in sicurezza e senza barriere". La proposta punta a ridurre traffico e inquinamento, rafforzando al tempo stesso il trasporto pubblico locale e la mobilità dolce.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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