Alpine ha confermato che Mercedes non assumerà ruoli di guida nella loro squadra di Formula 1, anche dopo aver venduto la partecipazione azionaria. La FIA sta monitorando da vicino le eventuali collaborazioni tra le due aziende, senza che ci siano stati ancora sviluppi ufficiali. La questione riguarda principalmente le modalità di collaborazione e le implicazioni sportive di eventuali accordi futuri.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) ha messo sotto osservazione Alpine e Mercedes mentre i due team discutono di un possibile accordo di investimento. Questo avviene in un contesto di crescente preoccupazione per le implicazioni che una tale operazione potrebbe avere sull’integrità sportiva della Formula Uno. Otro Capital detiene attualmente una partecipazione del 24% in Alpine. L’interesse di Mercedes per l’acquisto di questa quota è emerso pubblicamente all’inizio di quest’anno. Anche se non creerebbe la stessa situazione legata a Red Bull e Racing Bulls, le domande su cosa significhi per lo sport continuano a emergere.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Alpine ribadisce che Mercedes non guiderà la squadra F1 anche dopo la vendita della partecipazione.

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