Almanacco | Mercoledì 13 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 13 maggio è il 133° giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 232 giorni ancora da attraversare prima della fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici e si celebrano alcuni compleanni e santi. L’almanacco di oggi include anche un proverbio che accompagna questa giornata. È un giorno che si inserisce nel ritmo quotidiano, segnato da fatti e ricorrenze di varia natura.

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Mercoledì 13 maggio è il 133° giorno del calendario gregoriano. Mancano 232 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Beata Vergine Maria di FatimaProverbio di MaggioMaggio per quanto bello, salva un granello di ghiaccio; un po' per San Pancrazio, un po' per San Servazio e il resto per San.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Almanacco | Mercoledì 6 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Argomenti più discussi: Mercoledì 13 Maggio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco | Mercoledì 13 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco 13 maggio | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; ALMANACCO DI RUVESI.IT MERCOLEDI’ 13 MAGGIO 2026. 32 ANNI FA NELLE SALE DEBUTTA IL CORVO. L'Almanacco de Il Cittadino Canadese! Oggi è mercoledì 6 maggio 2026. SANTI DEL GIORNO: Beata Giuditta di Sangerhausen; San Venerio di Milano; Santa Benedetta di Roma... Per saperne di più: cittadino.ca/https-cittadin… #BuongiornoATutti #calendar x.com 13 Maggio: oroscopo segno per segno e almanaccoIl 13 maggio è il 133º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è intraprendente e carismatico, con una forte capacità di guidare gli altri e affrontare le sfide con determinazione. Santo del ... veronasera.it