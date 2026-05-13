almanacco del 13 05 2026

Il 13 maggio 2026, il cielo si presenta soleggiato come indicato dall'almanacco del giorno. La giornata si apre con un clima prevalentemente sereno. La data si colloca in un mercoledì e, secondo le previsioni, il sole splende durante le ore diurne. Nessun evento specifico legato a questa data viene segnalato nel documento.

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L'Almanacco del 13 maggio 2026

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