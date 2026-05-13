Alluvioni ecco come gestirle in futuro

A Meldola si è svolta un’esercitazione di emergenza idraulica organizzata dalla Protezione Civile presso il complesso sportivo delle piscine. L’evento ha coinvolto diverse squadre e ha simulato situazioni di alluvione, con l’obiettivo di testare le procedure di intervento e migliorare la risposta alle emergenze future. La prova si è svolta in ambienti chiusi e ha visto la partecipazione di volontari e operatori specializzati.

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Si è svolta a Meldola un’esercitazione di emergenza idraulica organizzata dalla Protezione Civile presso il complesso sportivo delle piscine. Vi hanno preso parte le organizzazioni di Meldola, Forlì e Predappio. Obiettivo: la gestione delle emergenze idrauliche durante alluvioni con allagamenti in area urbana. L’esercitazione ha riprodotto – attraverso 14 postazioni dotate di specifiche attrezzature (motopompe, pompe carrellate, generatori, torri faro, idropulitrici, automezzi attrezzati) – le operazioni degli operatori ’idro’ nelle fasi di pompaggio dell’acqua per lo svuotamento di zone ed edifici allagati e la pulizia di aree urbane. "Le...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alluvioni, ecco come gestirle in futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Beneath Anderson Dam: Building a Stronger, Safer Future Notizie correlate Clima, alluvioni e guerre: a Forlì il fisico Antonello Pasini analizza le sfide del futuroA quasi tre anni dall’alluvione che ha segnato profondamente il volto e l'anima della Romagna, la città di Forlì torna a riflettere su quegli eventi... Genova crea il suo 'gemello digitale': ecco come l'Intelligenza Artificiale ci salverà dalle alluvioniGenova diventa città pilota per il progetto europeo AiFlows, grazie a modelli virtuali avanzati potranno essere simulati allagamenti e scenari... Si parla di: Alluvioni, ecco come gestirle in futuro; Sciacalli e lontre tornano tra noi: ecco cosa rischiano davvero cani e gatti e come gestire i nuovi incontri in sicurezza. Bonus alluvioni 2026, contributo fino a 3.000 euro dall’Inps: a chi spetta e come richiederloBonus alluvioni 2026 dall'Inps per tutti i lavoratori e professionisti che hanno dovuto sospendere le attività per calamità meteorologiche. meteo.it