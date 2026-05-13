Il vertice di lunedì sera tra il presidente del consiglio e i suoi alleati si è concluso senza un accordo definitivo, lasciando aperte diverse questioni sulla formazione del governo. Durante l'incontro, si è discusso delle posizioni di ciascun partito, con alcuni rappresentanti che hanno espresso apertura a compromessi, mentre altri hanno ribadito le proprie linee rosse. La situazione politica resta in bilico, con una maggioranza che si fatica a definire chiaramente.

Il vertice di lunedì sera tra Giorgia Meloni e i suoi alleati si era chiuso con una domanda ai loro avversari: volete una legge elettorale che assegni la maggioranza dei seggi a chi vince o un sistema che consenta di governare anche a chi è stato sconfitto? Preferite la governabilità o il pareggio? La risposta è arrivata ieri: ai partiti del campo largo va bene la legge che già c’è. Segno che il pareggio, risultato probabile con il sistema in vigore, per loro non sarebbe un problema. Alla fine di una giornata di telefonate, dopo che ogni capogruppo di Montecitorio ha parlato con tutti gli altri, alleati e avversari, restano infatti i «no» con cui da sinistra hanno risposto ai colleghi della maggioranza che li avevano invitati a trattare.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Alla sinistra va bene l'ingovernabilità

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