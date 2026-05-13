Alex Britti annuncia le prime date outdoor per il 2026
Alex Britti ha annunciato le prime dieci date all'aperto del BRITTINTOUR ’26, programmate per la stagione estiva del 2026. L'artista ha condiviso questa notizia attraverso i canali ufficiali, specificando le date e le location degli eventi. Le date sono le prime di una serie di appuntamenti previsti nel calendario del tour, che si svolgerà in diverse città italiane. La notizia è stata resa pubblica tramite comunicati e sui profili social ufficiali dell'artista.
ph. Ginevra Guidotti ROMA – Alex Britti è pronto per la prossima avventura dal vivo con BRITTINTOUR ’26 e annuncia le prime 10 date outdoor per la stagione estiva. Un nuovo viaggio musicale che attraverserà tutta l’Italia, isole comprese, portando l’energia e il sound inconfondibile di Alex Britti sui palchi di tutta la penisola. Con la sua chitarra inconfondibile e una naturale capacità di attraversare generi e linguaggi musicali diversi, Alex Britti continua da anni a costruire un percorso artistico personale e immediatamente riconoscibile. Blues, jazz, rock, pop, R&B e cantautorato italiano si fondono nel suo stile con equilibrio e spontaneità, dando vita a una ricerca sonora in continua evoluzione.🔗 Leggi su Lopinionista.it
Alex Britti - Una Su 1.000.000 Live at Terme di Caracalla Roma 22.06.2025
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