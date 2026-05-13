Alex Britti ha annunciato le prime dieci date all'aperto del BRITTINTOUR ’26, programmate per la stagione estiva del 2026. L'artista ha condiviso questa notizia attraverso i canali ufficiali, specificando le date e le location degli eventi. Le date sono le prime di una serie di appuntamenti previsti nel calendario del tour, che si svolgerà in diverse città italiane. La notizia è stata resa pubblica tramite comunicati e sui profili social ufficiali dell'artista.

ph. Ginevra Guidotti ROMA – Alex Britti è pronto per la prossima avventura dal vivo con BRITTINTOUR ’26 e annuncia le prime 10 date outdoor per la stagione estiva. Un nuovo viaggio musicale che attraverserà tutta l’Italia, isole comprese, portando l’energia e il sound inconfondibile di Alex Britti sui palchi di tutta la penisola. Con la sua chitarra inconfondibile e una naturale capacità di attraversare generi e linguaggi musicali diversi, Alex Britti continua da anni a costruire un percorso artistico personale e immediatamente riconoscibile. Blues, jazz, rock, pop, R&B e cantautorato italiano si fondono nel suo stile con equilibrio e spontaneità, dando vita a una ricerca sonora in continua evoluzione.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Alex Britti annuncia le prime date outdoor per il 2026

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Alex Britti - Una Su 1.000.000 Live at Terme di Caracalla Roma 22.06.2025

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