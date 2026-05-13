Alessandra Scardellato | con il golf sentimenti e amicizia si fondono
Una nuova pubblicazione approfondisce il legame tra il golf e i sentimenti, concentrandosi sulla storia di Alessandra Scardellato. Il testo, uscito recentemente, analizza come questo sport possa rafforzare le amicizie e influenzare emozioni personali. Viene descritto il percorso di una protagonista che, attraverso il golf, ha vissuto esperienze legate ai rapporti umani e alle sensazioni provate durante le partite.
Grande successo di pubblico ieri sera alla premiere de “Il Tempo è ancora nostro”, primo lungometraggio italiano dedicato al mondo del golf, ma capace allo stesso tempo di raccontare temi universali come l’amicizia, le differenze sociali e il confronto tra vite profondamente diverse. Il film, prodotto da Father & Son in collaborazione con Aurumovie di Alessandra Scardellato, porta sullo schermo una storia in cui lo sport diventa il punto di incontro tra due uomini lontani per esperienze e carattere, interpretati da Ascanio Pacelli e Mirko Frezza, affiancati da attori del calibro di Andrea Roncato e Simone Sabani. Per Alessandra Scardellato vedere finalmente il film sul grande schermo rappresenta il coronamento di un percorso intenso e impegnativo.🔗 Leggi su Bollicinevip.com
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