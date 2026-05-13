Alcol al volante e droga in auto | 5 denunce nel fine settimana tra Verbania e l' Ossola

Nel corso del fine settimana, i carabinieri della provincia di Verbania hanno svolto controlli mirati lungo le strade tra Verbania e l’Ossola, denunciando cinque persone per aver guidato sotto l’effetto di alcol o droga. Durante le operazioni, sono stati sequestrati anche alcuni veicoli, e sono stati effettuati test alcoolemici e test antidroga sui conducenti fermati. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sulle strade.

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I carabinieri del comando provinciale di Verbania hanno intensificato i controlli sul territorio durante l'ultimo fine settimana. Le operazioni, condotte dai militari della sezione radiomobile e delle stazioni locali, hanno portato alla denuncia di cinque persone e alla segnalazione di altre sei.🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Manganelli, auto rubate e alcol al volante: scattano 12 denunce nel weekend di controlliLuci blu accese e posti di blocco strategici tra le strade principali e le aree più sensibili del litorale. Temi più discussi: Verbania, al volante con un tasso di alcol 5 volte oltre il limite fugge all’alt della polizia; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Manganelli, auto rubate e alcol al volante: scattano 12 denunce nel weekend di controlli; Roma al volante tra smartphone e alcol: la sicurezza stradale resta un miraggio. Il punto politico non è solo chi guidava. Il punto è che il sindaco di Ferrara era lì e ha consentito che una persona con un tasso alcolemico triplo rispetto al limite si mettesse al volante. È questo il fallimento istituzionale enorme che non può essere minimizzato. x.com qual è il errore più comune tra i neopatentati? reddit Controlli Alcol al volante, nove persone denunciateI Carabinieri del Comando Provinciale anche nello scorso weekend sono stati impegnati in prima linea per fronteggiare le condotte di guida pericolosa, i risultati tra Ancona e Senigallia ... qdmnotizie.it Alcol e droga al volante o in moto. I simulatori arrivano nelle scuole per mettere in guardia i ragazziAppositi simulatori funzionanti con occhiali e realtà virtuale per far toccare con mano, ma in maniera protetta, agli studenti gli effetti dell’alcol e della droga: senso di smarrimento, scarso ... ilgiorno.it