Alcol al volante e droga in auto | 5 denunce nel fine settimana tra Verbania e l' Ossola
Nel corso del fine settimana, i carabinieri della provincia di Verbania hanno svolto controlli mirati lungo le strade tra Verbania e l’Ossola, denunciando cinque persone per aver guidato sotto l’effetto di alcol o droga. Durante le operazioni, sono stati sequestrati anche alcuni veicoli, e sono stati effettuati test alcoolemici e test antidroga sui conducenti fermati. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sulle strade.
I carabinieri del comando provinciale di Verbania hanno intensificato i controlli sul territorio durante l'ultimo fine settimana. Le operazioni, condotte dai militari della sezione radiomobile e delle stazioni locali, hanno portato alla denuncia di cinque persone e alla segnalazione di altre sei.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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