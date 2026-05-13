Carlos Alcaraz ha commentato la relazione con Jannik Sinner, sottolineando che mantenere un’amicizia stretta nel mondo dello sport può essere complicato. Ha aggiunto che tra loro non c’è mai stato odio, e che la rivalità li spinge a dare il massimo, poiché condividono lo stesso obiettivo. Secondo il tennista, non è necessario odiarsi per competere al massimo livello.

Carlos Alcaraz è ai box per un infortunio al polso accusato al torneo di Barcellona. Lo spagnolo non ha partecipato agliInternazionali di Romae ha già annunciato che non prenderà parte neanche al Roland Garros.Vanity Fairha intervistato il numero 2 al mondo prima della rinuncia al Masters 1000 di Madrid dello scorso aprile. Uno dei temi trattati durante l’intervista è stata la rivalità con il numero 1 al mondo Jannik Sinner, così lo spagnolo ha commentato il suo rapporto con l’altoatesino: “Ci aiutiamo a dare del nostro meglio: lottiamo per lo stesso obiettivo, ma non c’è bisogno di odiarsi a vicenda perché vogliamo la stessa cosa”. Poi rivela che quando si compete a questi livelli è difficile “avere un’amicizia stretta:comunque si può fare, io sono assolutamente a favore“.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alcaraz su Sinner: ‘Avere una stretta amicizia è complicato, mai odio tra noi’

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