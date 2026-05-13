Al Vivido torna la Cena in Canto
Venerdì 15 maggio 2026, al Vivido si svolgerà nuovamente la Cena in Canto, evento musicale che combina musica dal vivo e cena. La serata vedrà la partecipazione di Alex Effe come music selector, di Alex Testi come entertainer e di Marco Bertani come DJ del Club. L'evento si svolgerà in una location già nota per le sue serate musicali.
Torna al Vivido, venerdì 15 maggio 2026, la Cena in Canto. Music selector Alex Effe, entertainer Alex Testi e Dj Club Marco Bertani. Per info e prenotazioni contattare il 347 2659882. .🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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