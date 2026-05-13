Al Vivido torna la Cena in Canto

Da firenzetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio 2026, al Vivido si svolgerà nuovamente la Cena in Canto, evento musicale che combina musica dal vivo e cena. La serata vedrà la partecipazione di Alex Effe come music selector, di Alex Testi come entertainer e di Marco Bertani come DJ del Club. L'evento si svolgerà in una location già nota per le sue serate musicali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Torna al Vivido, venerdì 15 maggio 2026, la Cena in Canto. Music selector Alex Effe, entertainer Alex Testi e Dj Club Marco Bertani. Per info e prenotazioni contattare il 347 2659882. .🔗 Leggi su Firenzetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Poor girl whirlwind marriage CEO, fears family rejection yet gets spoiled dearly by everyone

Video Poor girl whirlwind marriage CEO, fears family rejection yet gets spoiled dearly by everyone

Notizie correlate

Leggi anche: Al Vivido la Cena in Canto

Cena in canto al VividoLe notti migliori iniziano qui… Sabato 14 marzo Vivido accende Firenze con STILE ICONICO!Atmosfera unicaFood di livello Mixology topEnergia che non...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web