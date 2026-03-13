Cena in canto al Vivido

Sabato 14 marzo, al Vivido di Firenze, si svolge l'evento Cena in Canto. La serata inizia alle 20 con musica selezionata da Alex Effe e l'intrattenimento di Carlotta Savorelli. Marco Bertani anima il DJ club, mentre il locale offre un’atmosfera unica con cucina di livello e mixology di alto livello. È possibile registrarsi su Eventbrite dopo la cena.

Le notti migliori iniziano qui. Sabato 14 marzo Vivido accende Firenze con STILE ICONICO!Atmosfera unicaFood di livello Mixology topEnergia che non si ferma!Cena in Canto dalle ore 20:Music Selector: Alex EffeEntertainer: Carlotta Savorelli Dj Club: Marco BertaniRegistrati dopo cena su Eventbrite! Per tutto il mese di Marzo ingresso speciale a 10€Info & prenotazioni: +39 347 2659882