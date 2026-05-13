Arezzo, 13 maggio 2026 – Al via la campagna di informazione “Raffiniamolo, insieme” per promuovere la donazione del plasma. L’iniziativa è condotta dall’ Avis in sinergia con la TCA SpA, azienda impegnata nel recupero di metalli preziosi, che hanno unito le forze per sensibilizzare verso un gesto semplice ma fondamentale per contribuire alla salute collettiva e per salvare vite. Il focus sarà orientato verso l’importanza del plasma che, pur rappresentando una risorsa strategica per il sistema sanitario soprattutto per realizzare farmaci per patologie croniche e rare, non è ancora particolarmente diffusa a livello locale. Nel 2025, infatti, le donazioni di plasma dell’Avis nel Comune di Arezzo sono state solo 196, a fronte di 2.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via una campagna di informazione sulla donazione del plasma

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