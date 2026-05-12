Nella partita tra Al Nassr e Al Hilal, il risultato si decide all’ultimo minuto con un gol all’98’ dell’Al Hilal, che permette loro di pareggiare 1-1. L’episodio decisivo deriva da un errore tra portiere e difensore dell’Al Nassr, che ha permesso agli avversari di riaprire la partita. Cristiano Ronaldo, presente in campo, ha mostrato visibilmente il suo disappunto alla fine del match.

L'Al Hilal riacciuffa l'Al Nassr allo scadere grazie a un pasticcio di portiere e difensore e riapre la corsa al titolo in Saudi Pro League. Disperato in panchina Cristiano Ronaldo dopo il fischio finale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cristiano Ronaldo disperato dopo il pari al 98': Al Nassr 1-1 Al Hilal highlights

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