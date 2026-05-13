Il Napoli si trova in corsa per qualificarsi alla Champions League, con la possibilità di ottenere i tre punti necessari nelle ultime due giornate di campionato. Attualmente, è una delle cinque squadre che competono per l’ingresso nella competizione europea, e la qualificazione dipenderà dai risultati delle gare rimanenti. La squadra ha buone chance di mantenere la posizione, ma nulla è ancora deciso.

Il Napoli è tra le cinque squadre che stanno lottando per la Champions; tutto dipenderà dalle ultime due giornate di campionato. Con Juventus, Milan, Roma e Como, gli azzurri cercheranno di assicurarsi un posto tra le prime quattro di Serie A (l’Inter ha già vinto lo scudetto ed è già qualificata); sono tre posti per cinque squadre. Chi sarà ad uscire fuori dalla zona alta della classifica? Napoli favorita nella corsa Champions. Secondo Sportmediaset: Dovessimo limitarci alla classifica, diremmo certamente il Napoli (70 punti) favorito, cui in fondo bastano tre punti per centrare l’obiettivo. Il calendario, tra l’altro, aiuta Conte: la sfida contro il Pisa dovrebbe essere l’occasione buona per chiudere la questione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Al Napoli bastano tre punti per la Champions, è favorito rispetto alle altre contendenti

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Napoli fuori dalla Champions: è davvero un FALLIMENTO

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