Aggiungi La Nazione alle tue fonti preferite di Google | qui il link per restare sempre aggiornato

Da oggi, è possibile aggiungere La Nazione tra le fonti preferite su Google, consentendo di rimanere aggiornati con notizie affidabili e conosciute. La funzione permette agli utenti di personalizzare le proprie ricerche, evitando che i risultati siano dominati da siti sconosciuti o poco affidabili. Questa novità mira a facilitare l’accesso alle informazioni di fonti consolidate, offrendo un modo semplice per integrare i propri giornali di fiducia nelle ricerche quotidiane.

Firenze – Avete mai cercato una notizia su Google e ritrovato soltanto siti che non conoscete, mentre i vostri giornali di fiducia erano spariti? Da oggi, potete cambiare le cose. E bastano trenta secondi. La novità di Google. Google ha appena lanciato in Italia una funzione che si chiama "Fonti Preferite". Funziona così: quando cercate un argomento di attualità, potete dire a Google quali testate volete vedere più spesso tra le notizie principali. Niente più algoritmo che decide per voi: siete voi a scegliere chi vi informa. La funzione è semplicissima da usare: cercate un tema di attualità, comparirà il riquadro "Notizie principali" e accanto troverete un'icona a forma di stella.🔗 Leggi su Lanazione.it

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