Aggiungi Quotidianonet alle tue fonti preferite su Google | qui il link per restare sempre aggiornato

Da oggi è possibile aggiungere Quotidiano.net come fonte preferita su Google, consentendo agli utenti di rimanere aggiornati con notizie provenienti da questa testata. La modifica permette di visualizzare più facilmente le notizie di quotidiani conosciuti, anche quando si effettua una ricerca su Google. La funzione mira a facilitare l’accesso alle fonti di informazione più affidabili e note agli utenti. Per attivarla, basta seguire il link fornito.

Avete mai cercato una notizia su Google e ritrovato soltanto siti che non conoscete, mentre i vostri giornali di fiducia erano spariti? Da oggi, potete cambiare le cose. E bastano trenta secondi. La novità di Google. Google ha appena lanciato in Italia una funzione che si chiama "Fonti Preferite". Funziona così: quando cercate un argomento di attualità, potete dire a Google quali testate volete vedere più spesso tra le notizie principali. Niente più algoritmo che decide per voi: siete voi a scegliere chi vi informa. La funzione è semplicissima da usare: cercate un tema di attualità, comparirà il riquadro "Notizie principali" e accanto troverete un'icona a forma di stella.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Parlare di Paz senza parlare di Paz. Oggi, giovedì 7 maggio, su Il Fatto Quotidiano c’è Come non letto, la mia rubrica che racconta l'attualità attraverso il fumetto. La trovate in edicola ogni settimana, in controcopertina, alle spalle di sua editorialità. Questa volt x.com

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